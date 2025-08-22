مباريات الأمس
محمد صلاح: "مكة أخذت الكأس أفضل لاعب.. وكيان بكت فأعطيتها الحذاء الذهبي"

02:34 م الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    منشور شقيقة محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    صلاح رفقه ابنتيه
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح وابنته كيان (3)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح وابنته كيان (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح وابنته كيان (1)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح يعلق زينة رمضان رفقة ابنته مكة (1)
كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ما فعلته ابنته الكبرى "مكة"، بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2025-2026.

وقال محمد صلاح في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس": "أضع جميع الجوائز في نفس الخزانة أو منفصلين؟ عندما عدت إلى المنزل ابنتي الكبرى أخذت الجائزة ووضعتها في غرفتها".

واختتم صلاح" "ثم بدأت ابنتي الصغيرة "كيان" بالبكاء فأعطيتها الحذاء الذهبي. وأخبرتها أن هذا الحذاء المفضل لدي".

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي، للمرة الثالثة في مسيرته، كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز.

محمد صلاح بنات محمد صلاح مكة محمد صلاح ليفربول
