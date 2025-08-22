محمد صلاح: "مكة أخذت الكأس أفضل لاعب.. وكيان بكت فأعطيتها الحذاء الذهبي"

كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ما فعلته ابنته الكبرى "مكة"، بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2025-2026.

وقال محمد صلاح في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس": "أضع جميع الجوائز في نفس الخزانة أو منفصلين؟ عندما عدت إلى المنزل ابنتي الكبرى أخذت الجائزة ووضعتها في غرفتها".

واختتم صلاح" "ثم بدأت ابنتي الصغيرة "كيان" بالبكاء فأعطيتها الحذاء الذهبي. وأخبرتها أن هذا الحذاء المفضل لدي".

“I’ll give you the Golden Boot!” 🤣



Dad duties always comes first! 🏆 pic.twitter.com/KKfLImsgHb — Liverpool FC (@LFC) August 22, 2025

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي، للمرة الثالثة في مسيرته، كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز.

