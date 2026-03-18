دوري أبطال أوروبا

برشلونة

19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

21:00

سبورتنج

أول رد فعل من المنتخب السنغالي بعد قرار الكاف بمنح لقب أمم أفريقيا للمغرب

كتب : يوسف محمد

01:33 ص 18/03/2026
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (1)
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (3)
    استقبال لاعبي وست هام لحاجي مالك ضيوف نجم منتخب السنغال (1)
    بعثة منتخب السنغال (14)
    بعثة منتخب السنغال (13)
    احتفال منتخب السنغال (10) (1)
    احتفال منتخب السنغال (7) (1)
    احتفال منتخب السنغال (12) (1)
    احتفال منتخب السنغال (11) (1)

علق الحساب الرسمي للمنتخب السنغالي على "فيس بوك"، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسحب لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية موسم 2025 من أسود التيرانجا ومنها للمنتخب المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الساعات الماضي قرارا باعتبار المنتخب السنغالي مهزوما في نهائي أمم أفريقيا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل ومنحه للمنتخب المغربي، وسحب اللقب من المنتخب السنغالي ومنحه لمنتخب المغرب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رد فعل منتخب السنغال

ولم يمر قرار الاتحاد الأفريقي بسحب لقب أمم أفريقيا من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغرب، مرور الكرام على أسود التيرانجا، حيث نشر الحساب الرسمي للمنتخب السنغالي، فيديو للاعبي أسود التيرانجا خلال احتفالهم باللقب مع الجماهير عقب حصد البطولة مباشرة.

وكان المنتخب السنغالي، حقق لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب المنتخب المغربي، في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025

وشهد نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، العديد من الأحداث المثيرة للجدل، حيث انقلبت المباراة بشكل كبير، في الثوان الأخيرة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب، وسط اعتراضات قوية من لاعبي السنغال، الذي أدى إلى اتخاذهم قرار بعدم استكمال المباراة ومغادرة أرضية الملعب، قبل أن يعودوا مرة آخرى إلى أرضية الملعب.

وبعد دقائق من الإثارة والجدل الكبير، بعد قرار اللاعبين بمغادر الملعب، عاد قائد منتخب السنغال ساديو ماني وطالب لاعبيه بالعودة لأرضية الملعب واستكمال المباراة، قبل أن يهدر إبراهيم جزاء لاعب المغرب ركلة الجزاء، مما أعاد الأمل لأسود التيرانجا في حصد اللقب.

وعقب إهدار دياز ركلة الجزاء أمام منتخب السنغال، عاد الأمل بشكل قوي إلى منتخب السنغال بشكل كبير، حيث تمكن اللاعب بابي جاي من تسجيل الهدف الأول لأسود التيرانجا في الأشواط الإضافية، ليمنح أسود التيرانجا لقب البطولة.

هل يحق لأسود التيرانجا الطعن؟.. خبير لوائح يعلق على قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب

فخ خرج.. هل يسقط ترامب بحلمه القديم على أبواب جزيرة النفط؟
بذخائر خارقة للتحصينات.. "سنتكوم" تستهدف مواقع صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز
موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
منافسة شرسة بين السدير مسعود وبيتر ميمي بقائمة "أفضل مخرج" في استفتاء مصراوي
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
