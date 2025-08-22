لاعب بايرن ميونخ يواعد ابنة أسطورة النادي البالغة 17 عاما (صور)

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن توم بيشوف لاعب بايرن ميونخ الجديد يواعد ابنة أحد أساطير كرة القدم الألمانية.

انتقل لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا إلى عملاق الدوري الألماني في وقت سابق من هذا الصيف بعد توقيع عقدا مع العملاق البافاري قادما من هوفنهايم.

ويبدو أنه يتأقلم مع الحياة في بافاريا بشكل جيد، حتى أنه وجد لنفسه صديقة جديدة، حيث دخل بيشوف في علاقة رومانسية مع جوزفين شول صاحبة الـ 17 عاما، ابنة لاعب خط الوسط السابق في بايرن ميونيخ محمد شول.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن الثنائي يتواعدان منذ ما يقرب من أربعة أشه، حتى أنهما شوهدا وهما يتبادلان قبلة بعد فوز بايرن ميونيخ 4-0 في مباراة ودية على توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

وشارك شول في 469 مباراة مع العملاق الألماني خلال 17 عامًا في الدوري الألماني، حيث سجل 117 هدفًا، قبل أن يعتزل في عام 2007.