مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس الجاري، في مختلف الدوريات والمنافسات حول العالم.

ومن أبرز مباريات اليوم يلتقي تشيلسي نظيره وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، ويواجه أيضا بايرن ميونخ نظيره لايبزيج في الدوري الألماني.

مواعيد مباريات اليوم والقناة الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 9:30 مساء - MBC

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد أنجيه - 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ألافيس - 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3