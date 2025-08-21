كتبت-هند عواد:

كشفت زوجة البنيني رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك والنصر السعودي السابق، معاناته من الإفلاس خلال سنواته الأخيرة.

وتوفي رزاق أوموتويوسي صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 39 عامًا، في منزله بعدما واجه عدة مشكلات في حياته.

وقالت زوجة رزاق أوموتويوسي في تصريحات خاصة لمصراوي: "رزاق كان يصر أن الزمالك مدين له، لقد كان مفلسًا وأنا من كنت أتحمل المصاريف لسنوات طويلة لدعمه، لكنه كان قويًا جدًا".

واختتم: "لا أعرف لماذا لم يحصل على أمواله من الزمالك، لكنني أعتقد أنه حاول قدر المستطاع، شقيقته توفيت يوم 1 أغسطس، فهي كانت مريضة لفترة من الوقت، وهو يوم 19 من نفس الشهر".

