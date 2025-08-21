منعوه من التدريب.. حكاية إيقاف غير حياة رزاق أوموتويوسي

كتبت- هند عواد:

في عام 2004، كادت أن تنتهي أحد أساطير منتخب بنين، عندما فرض عليه الاتحاد النيجيري عقوبة الإيقاف لمدة 5 سنوات، لاعتدائه على حكم في صن شاين ستارز ضد إنييمبا، بالدوري النيجيري.

رزاق أوموتويوسي، الذي توفي في 19 أغسطس الماضي عن عمر يناهز 39 عامًا، تعود جذوره إلى أجيجي بمدينة لاجوس النيجيرية، حيث بدأ مسيرته في دوريات الهواة مع نادي LSCPC قبل الانتقال إلى إف سي إيبيدي ثم صن شاين ستارز.

وفي سن السابعة عشرة فقط، تلقى صدمة كبرى عندما تعرض للإيقاف الطويل. وقال في تصريحات سابقة عبر قناة "Legit TV": "كان الأمر شيئًا لم أكن أعرف عنه من قبل، لأنني كنتُ متهمًا ظلمًا. بقيتُ في المنزل لتسعة أشهر بلا خطة ولا راتب من صن شاين، ولم يُسمح لي حتى بالتدريب مع الفريق. لقد كانت رحلة مروعة للغاية، وأتمنى ألا يمر أحد بما مررت به."

هذا الإيقاف لم يحرمه فقط من اللعب مع فريقه الذي شعر أنه تخلّى عنه، بل أفقده مكانه في منتخب نيجيريا تحت 17 عامًا، ليغيب عن بطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف: "لا يمكن منع فتى في السابعة عشرة من عمره من لعب كرة القدم لخمس سنوات. كنتُ على وشك المشاركة في كأس الأمم تحت 17 عامًا مع ميكيل والبقية. قرارٌ قاسٍ. أوقفوا راتبي، ومنعوني من التدريب والمشاركة في المباريات."

لكن أوموتويوسي لم يستسلم، فلجأ إلى الدولة المجاورة بنين، وحصل على جنسيتها ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته. وبعد 4 سنوات من تلك الواقعة، جاءت لحظته الحاسمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2008، حين سجل الأهداف الأربعة في فوز بنين على توغو بنتيجة 4-1، متصدرًا قائمة الهدافين بالتساوي مع صامويل إيتو، كما أصبح أول لاعب يسجل لبنين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

كما كتب اسمه بحروف من ذهب عندما سجل هدفًا تاريخيًا لبنين في كأس العالم للشباب 2005 خلال مباراة انتهت بالتعادل 1-1 أمام أستراليا. وخاض الراحل 55 مباراة دولية مع بنين، أحرز خلالها 21 هدفًا، ليصبح واحدًا من أبرز أساطيرها الكروية.

