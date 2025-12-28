موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا غداً الإثنين الموافق 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025.

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا

ومن المقرر إقامة المباراة غدا الإثنين 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 6 مساء على ستاد "أغادير الكبير" بمدينة أغادير المغربية.

وتنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" لنقل المباراة.

يحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، بعدما حقق الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا في الجولة الأولي والثانية على الترتيب.