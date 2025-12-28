مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد الميموني

08:11 م 28/12/2025

مران منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا غداً الإثنين الموافق 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025.

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا

ومن المقرر إقامة المباراة غدا الإثنين 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 6 مساء على ستاد "أغادير الكبير" بمدينة أغادير المغربية.

وتنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" لنقل المباراة.

يحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، بعدما حقق الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا في الجولة الأولي والثانية على الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر أنجولا كأس الأمم الإفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة