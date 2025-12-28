مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

20 صورة ترصد مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

09:06 م 28/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (7)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (8)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (5)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (6)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (4)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (3)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (20)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (19)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (18)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (17)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (16)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (2)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (15)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (14)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (13)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (12)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (11)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (1)
  • عرض 20 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، استعداداته لمواجهة منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهد المران الختامي للمنتخب تنفيذ وحدات بدنية خفيفة أعقبها تطبيق عدد من الجمل الفنية، قبل إجراء تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين داخل المعسكر، في إطار الاستعداد النهائي للمباراة.

كما تواجد في التدريبات المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة محمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبو حسين، لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الساجدين نظيره الأنجولي غدٍ الاثنين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حسام حسن منتخب أنجولا مباراة مصر وأنجولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة