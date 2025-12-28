20 صورة ترصد مران مصر الختامي قبل مواجهة أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، استعداداته لمواجهة منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهد المران الختامي للمنتخب تنفيذ وحدات بدنية خفيفة أعقبها تطبيق عدد من الجمل الفنية، قبل إجراء تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين داخل المعسكر، في إطار الاستعداد النهائي للمباراة.

كما تواجد في التدريبات المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة محمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبو حسين، لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الساجدين نظيره الأنجولي غدٍ الاثنين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.