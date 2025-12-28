عثمان ديمبلي يتوج بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2025

حصد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم، لعام 2025 خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي.

وجاء تتويج ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر، بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال الموسم الماضي، رفقة فريق باريس سان جيرمان، الذي توج خلاله بالعديد من الألقاب رفقة الفريق، على رأسها التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2024-2025.

وتفوق ديمبلي بعد حصوله على الجائزة، على كل من: "فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، ثنائي برشلونة لامين يامال، رافينيا وكليان مبابي لاعب ريال مدريد".

وبخلاف جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم، كان ديمبلي توج بأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل "ذا بيست"، بالإضافة إلى التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وظهر ديمبلي بمستوى مميز للغاية في الموسم الماضي 2024-2025، في مختلف البطولات، حيث شارك في 53 عاما في كافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 35 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

