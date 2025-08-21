بالفيديو.. وصول محمد صلاح لمقر ليفربول بجائزة أفضل لاعب
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
كتبت-هند عواد:
نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على منصة "إكس"، مقطع فيديو للمحترف المصري محمد صلاح أثناء حضوره لمقر النادي اليوم، وعلق: "الملك في المبنى".
وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو، وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.
The King is in the building 👑 pic.twitter.com/dzpDqxo4Sx— Liverpool FC (@LFC) August 21, 2025
وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة في مسيرته، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز.
اقرأ أيضًا:
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري
لاعبة تتعرض للتنمر بسبب "حب الشباب".. ودعم رياضي وسياسي
فيديو قد يعجبك: