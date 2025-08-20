مباريات الأمس
جمعهما لقاء قبل 3 أشهر.. من هي الفتاة التي عانقها وقبلها محمد صلاح في حفل الأفضل بإنجلترا؟

02:18 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (10)
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (2)
    محمد صلاح يعانق ويقبل أليسيا روسو
    أليسيا روسو من حفل الأفضل في إنجلترا (1)
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (8)
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (7)
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (9)
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (4)
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (1)
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (3)
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (6)
    أليسيا روسو لاعبة أرسنال التي قبلها محمد صلاح (5)
كتبت-هند عواد:

شهد حفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين، معانقة المحترف المصري محمد صلاح، لأليسيا روسو نجمة أرسنال ومنتخب إنجلترا.

وتوج نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام، بعدما كان من بين ستة لاعبين مرشحين للجائزة، وهم، برونو فرنانديز، وألكسندر إيزاك، وكول بالمر، وديكلان رايس، وأليكسيس ماك أليستر .

وظهر صلاح على السجادة الحمراء مرتديًا بدلة داكنة، وتوقف لاحتضان نجمة أرسنال ومنتخب إنجلترا للسيدات أليسيا روسو، التي تم اختيارها ضمن فريق العام في الدوري الإنجليزي للسيدات.

ولا يعد هذا اللقاء الأول بين محمد صلاح وروسو، إذ التقى الثنائي في حفل رابطة اللاعبين المحترفين، في مايو الماضي (قبل 3 أشهر)، وظهر صلاح وهو يصفق لها عندما فازت بجائزة أفضل لاعبة.

من هي أليسيا روسو التي عانقها محمد صلاح؟

ولدت أليسيا روسو صاحبة الـ26 عاما، في مدينة "ميدستون" بمقاطعة كينت بإنجلترا، وبدأت مسيرتها مع تشيلسي، ثم برايتون، ثم مانشستر يونايتد، وفي عام 2020 تعرض لإصابة أبعدتها فترة عن الملاعب، قبل أن تنتقل إلى أرسنال في 2023.

وقبل أسابيع قليلة، سجلت روسو هدف منتخب إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات، ضد إسبانيا، ليتوج منتخب بلادها باللقب.

وسجلت أليسيا روسو 20 هدفا مع أرسنال في الموسم الماضي، وتم اختيارها ضمن المرشحات لجائزة الكرة الذهبية 2025.

موعد تشييع جنازة والد محمد الشناوي في مسقط رأسه

قاد ليفربول للمجد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟

أليسيا روسو لاعبة أرسنال من هي أليسيا روسو من هي الفتاة التي عانقها محمد صلاح محمد صلاح
