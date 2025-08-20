لفت محمد صلاح نجم نادي ليفربول الأنظار أثناء تواجده في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين عن موسم 2024/25.

وظهر صلاح مرتديا ساعة بيضاء مع أساور سوداء أثناء وصوله للحفل وتسلمه جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نوع وسعر ساعة صلاح

وبالبحث تبين أنها ساعة سويسرية من ماركة ريتشارد ميل "آر إم ١٧-٠٢" مقاس 48.15 * 40.10 مم، ذاتية التعبئة.

وجسد الساعة مصنوع من الذهب المصنع بتقنية الصفائح الرقيقة و الكوارتز، مع مينا هيكلي مفتوح وأساور من الجلد الطبيعي.

ويحتوي محرك الساعة على 23 من الأحجار المصنعة و 50 ساعة احتياط. (وفقا للصفحة الرسمية للماركة).

وتواجدت الساعة على العديد من مواقع التسوق الإلكترونية الإنجليزي بسعر يتراوح من 500 ألف دولار 24.235 مليون جنيه مصري) إلى 650 ألف دولار (31.505 مليون جنيه مصري).