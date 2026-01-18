مفاجأة.. مطالبات بسحب استضافة أمريكا لكأس العالم 2026.. ما القصة؟

قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟

شهدت بطولة كأس العالم 2026، تطورات جديدة في الساعات الماضية، وذلك بعدما علت أصوات تطالب بسحب إستضافة أمريكا للبطولة المرتقبة في شهر يونيو المقبل.

ما قصة مطالبات بسحب تنظيم كأس العالم من أمريكا؟

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن هناك أصوات عدة تطالب بعدم إستضافة أمريكا لبطولة كأس العالم 2026، في الملف المشترك مع كندا والمكسيك.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المطالبات جاءت لعدة أسباب، أبرزها قرار ترامب بمنع مشجعي 75 دولة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يهدد التأثير على الحضور الجماهيري في المباريات التي تقام بأمريكا.

وأشارت أن توتر الأجواء السياسية للدولة مع إيران وفنزويلا يزرع عدة مخاوف من إقامة البطولة وتنظيمها.

وكشف التقرير عن مفاجأة، بقيام قرابة الـ 17 ألف مشجع بإلغاء تذاكرهم من حضور كأس العالم لأسباب تتعلق بالسلامة، مما زاد المطالبات بسحب تنظيم البطولة من أمريكا.