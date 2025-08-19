مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

1 1
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

"تعرض لإصابة بعد مباراتين".. الصفاقسي يصدر بياناً بشأن علي معلول

02:56 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
    علي معلول
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدر نادي الصفاقسي التونسي بيانًا رسميًا بخصوص إصابة الظهير الأيسر بصفوفه علي معلول خلال مشاركته بمباراة البنزرتي في الدوري.

علي معلول قد انضم لصفوف الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.

وذكر نادي الصفاقسي عبر بيان رسمي مساء أمس الإثنين:"بخصوص علي معلول فسيتم إعلامكم بنوعية الإصابة ومدة الراحة المطلوبة فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة".

وشارك معلول في مباراتين مع الصفاقسي في الدوري أمام الترجي الرياضي الجرجيسي والتي انتهت بخسارتهم بهدفين مقابل هدف ثم في مباراة البنزرتي التي تم استبداله خلالها.

علي معلول الصفاقسي التونسي إصابة علي معلول
