"تعرض لإصابة بعد مباراتين".. الصفاقسي يصدر بياناً بشأن علي معلول

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدر نادي الصفاقسي التونسي بيانًا رسميًا بخصوص إصابة الظهير الأيسر بصفوفه علي معلول خلال مشاركته بمباراة البنزرتي في الدوري.

علي معلول قد انضم لصفوف الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.

وذكر نادي الصفاقسي عبر بيان رسمي مساء أمس الإثنين:"بخصوص علي معلول فسيتم إعلامكم بنوعية الإصابة ومدة الراحة المطلوبة فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة".

وشارك معلول في مباراتين مع الصفاقسي في الدوري أمام الترجي الرياضي الجرجيسي والتي انتهت بخسارتهم بهدفين مقابل هدف ثم في مباراة البنزرتي التي تم استبداله خلالها.

