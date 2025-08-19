مباريات الأمس
موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والقناة الناقلة

02:01 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

يواجه النصر نظيره الاتحاد، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، ضمن مواجهات دور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب هونج كونج في اليابان.

وتقام البطولة في هونج كونج عاصمة اليابان، إذ تضم كل من: الأهلي، القادسية، النصر، الاتحاد.

ويشارك الاتحاد في البطولة بصفته بطلا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما يشارك النصر في البطولة بصفته صاحب المركز الثالث في دوري روشن الموسم الماضي.

القنوات الناقلة للسوبر السعودي

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات "الثمانية" السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر السعودي، وتبث المباراة عبر قناة "الثمانية 1."

متي مباراه النصر والاتحاد عاجل النصر الاتحاد السعودي مباشر موعد مباراة الاتحاد والنصر في كأس السوبر النصر والاتحاد السوبر
