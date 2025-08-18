مباريات الأمس
برنامج إسباني يكشف موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا

03:30 م الإثنين 18 أغسطس 2025

رونالدو وجورجينا

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر الثنائي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريجيز، حديث الوسط الرياضي والفني في الفترة الماضية، بعد اقتراب إعلان حفل زفافهما بشكل رسمي.

وكانت جورجينا قد أعلنت في 11 أغسطس الماضي عن موافقتها على الزواج من رونالدو عبر منشور على حسابها في "إنستجرام"، ظهرت فيه بخاتم ألماسي وهي ممسكة بيده، معلقة: "نعم.. أوافق في هذا وفي كل حياتي".

وأوضح الصحفي ألبيرتو جوزمان في برنامج "D corazon " الإسباني، أنه تحدث مع أحد المقربين من جورجينا، مؤكداً أن موعد الزفاف لم يُحدد رسمياً بعد، لكن المؤشرات ترجّح أن يقام عقب 19 يوليو 2026، وهو تاريخ ختام بطولة كأس العالم المقبلة.

وأشار الصحفي إلى أن رونالدو، الذي سيكون قد بلغ 41 عاماً في ذلك الوقت، يرغب في أن يتزامن حفل زفافه مع توديع مسيرته الكروية، على أن يُقام الاحتفال في البرتغال، مسقط رأسه وبلد عائلته.

رونالدو جورجينا حفل زفاف رونالدو وجورجينا
