تشكيل مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
يستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.
ويبدأ ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مباراة اليونايتد بصفقتين جديدتين، حيث وضع الثنائي زوبيمندي وجيوكيريس أساسيا.
تشكيل مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: بايندر.
خط الدفاع: دالوت - يورو - دي ليخت - لوك شو - دروجو.
خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مبيومو.
خط الهجوم: كونيا - ماوسن ماونت.
تشكيل أرسنال
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كالافيوري.
خط الوسط: أوديجارد - زوبيمندي - ديكلان رايس.
خط الهجوم: بوكايو ساكا - جيوكيريس - مارتينيلي.
