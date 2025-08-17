مباريات الأمس
تشكيل مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

05:41 م الأحد 17 أغسطس 2025

أرسنال ضد اليونايتد

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

ويبدأ ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مباراة اليونايتد بصفقتين جديدتين، حيث وضع الثنائي زوبيمندي وجيوكيريس أساسيا.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بايندر.

خط الدفاع: دالوت - يورو - دي ليخت - لوك شو - دروجو.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مبيومو.

خط الهجوم: كونيا - ماوسن ماونت.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كالافيوري.

خط الوسط: أوديجارد - زوبيمندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جيوكيريس - مارتينيلي.

