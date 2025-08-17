ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش بديلاً خلال مباراة فريقه أمام نظيره وولفرهامبتون جمعتهما مساء يوم أمس السبت.

مرموش شارك بالدقيقة 66 بدلاً من زميله جيريمي دوكو خلال المباراة التي انتهت برباعية نظيفة على حساب نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى.

وخلال 25 دقيقة خاضها اللاعب قطع مسافة 3.3 كلم بسرعة قصوى تصل إلى 31.4 كلم/الساعة فيما فشل في محاولة المراوغة التي قام بها فيما لمس الكرة 12 مرة بينما قام بتمرير الكرة لزملائه 6 مرات بواقع 5 تمريرات صحيحة بدقة 83%.



وفاز صاحب الـ 26 عامًا بالتحامين أرضيين من أصل 4 خاضهم فيما خسر الاستحواذ 3 مرات.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام عند 02:30 من ظهر يوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري.

