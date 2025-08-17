كم هدف يفصل صلاح عن ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي؟

بدأ محمد صلاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة مع ليفربول، حيث قاد الريدز للفوز على بورنموث برباعية مقابل هدف.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول، ليرفع رصيده إلى 187 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأصبح النجم المصري رابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، حيث يفصله 21 هدفا عن معادلة واين روني الهداف التاريخي الثالث للبريميرليج.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.محمد صلاح - 187 هدفا في 302 مباراة

5.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

6.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة