أسدل نادي الجزيرة الإماراتي عن الطاقم الثاني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2025/26.

وشارك الثنائي المصري، محمد النني وإبراهيم عادل، في الحملة الدعائية للطاقم الثاني للفريق الإماراتي.

وكان النني انضم للجزيرة في موسم 2024/25 قادما من أرسنال، في صفقة انتقال حر.

وعلى الجانب الآخر، تعاقد الفريق الإماراتي مع إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025 قادما من بيراميدز في صفقة بلغت قيمتها 4.30 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

بعد شكوى الأهلي.. ماذا تقول اللائحة في أزمة طرد محمد هاني؟ (مستند)

رباعية السيتي.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز