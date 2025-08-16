مباريات الأمس
بمشاركة النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة الإماراتي يكشف قميصه الثاني (صور)

10:48 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    القميص الثاني لنادي الجزيرة الإماراتي (5)
  • عرض 14 صورة
    القميص الثاني لنادي الجزيرة الإماراتي (6)
  • عرض 14 صورة
    القميص الثاني لنادي الجزيرة الإماراتي (7)
  • عرض 14 صورة
    القميص الثاني لنادي الجزيرة الإماراتي (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد النني (2)
  • عرض 14 صورة
    القميص الثاني لنادي الجزيرة الإماراتي (4)
  • عرض 14 صورة
    نبيل فقير
  • عرض 14 صورة
    محمد النني (1)
  • عرض 14 صورة
    نبيل فقير (2)
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم عادل والنني بقميص الجزيرة الإماراتي (1)
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم عادل والنني بقميص الجزيرة الإماراتي (2)
  • عرض 14 صورة
    نبيل فقير والنني
  • عرض 14 صورة
    القميص الثاني لنادي الجزيرة الإماراتي (2)
أسدل نادي الجزيرة الإماراتي عن الطاقم الثاني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2025/26.

وشارك الثنائي المصري، محمد النني وإبراهيم عادل، في الحملة الدعائية للطاقم الثاني للفريق الإماراتي.

وكان النني انضم للجزيرة في موسم 2024/25 قادما من أرسنال، في صفقة انتقال حر.

وعلى الجانب الآخر، تعاقد الفريق الإماراتي مع إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025 قادما من بيراميدز في صفقة بلغت قيمتها 4.30 مليون يورو.

