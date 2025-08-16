5 صور من تكريم جماهير وولفرهامبتون لديوجو جوتا في مباراة مان سيتي

كتب - يوسف محمد:

في لفتة إنسانية رائعة، حرصت جماهير وولفرهامبتون على تكريم الراحل ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول السابق، خلال مباراة فريقها أمام مان سيتي بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ورحل جوتا عن عالمنا في يوليو الماضي، بعمر 28 عاما رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض سيارتهما، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

وقبل بداية المباراة، قامت جماهير وولفرهامبتون برفع لافتة خاصة، تحمل صورة الراحل واسمه في لفتة إنسانية، لافت تعاطف كل المتواجدين في الملعب.

كما حرص العديد من جماهير وولفرهامبتون، على ارتداء القميص رقم 18، الذي كان يرتديه جوتا مع الفريق قبل الانتقال إلى ليفربول في 2020.

وكان فريق وولفرهامبتون، تلقى الهزيم بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويذكر أن الراحل ديوجو جوتا، سبق ولعب في صفوف ولفرهامبتون خلال الفترة من يوليو 2017 حتى سبتمبر من عام 2020، قبل الانضمام إلى فريق ليفربول.

