هالاند يسخر من منشور نجم تشيلسي بسبب مباراة ولفرهامبتون

05:53 م السبت 16 أغسطس 2025
    هالاند عبر سناب شات (1)
    هالاند عبر سناب شات (2)
أشار مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند مازحا إلى نوني مادويكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وفي الفترة التي سبقت المباراة، نشر هالاند صورة شخصية على حسابه في سناب شات مع تحديد موقع ولفرهامبتون.

وبعد ذلك رد أحد المشجعين على اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، وطلب منه مشاركة أفكاره حول مدينة ويست ميدلاندز، ورد هالاند: "هاهاهاها أعرف ما تحاول فعله هنا".

وأوضحت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن تعليق الدولي النرويجي كان بمثابة إشارة إلى الحادث الذي وضع مادويكي في موقف محرج قبل مواجهة تشيلسي مع ولفرهامبتون في أغسطس من العام الماضي.

وشهدت المباراة تسجيل نجم البلوز آنذاك لأول ثلاثية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق فريق إنزو ماريسكا الفوز 6-2 لكن منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو الذي أثار غضب مشجعي ولفرهامبتون حينها.

وقبل تلك المباراة، قام مادويكي بنشر رسالة على حسابه في إنستجرام، ثم قام بحذفها بسرعة.

وكان المنشور يحمل علامة مدينة ولفرهامبتون وكان نص الرسالة: "كل شيء في هذا المكان سيئ".

ورغم أن هذا المنشور تم حذفه بسرعة، إلا أنه تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

