هل تأثر بغياب إيزاك؟.. نيوكاسل يستهل موسمه بتعادل مع أستون فيلا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أستون فيلا ونظيره نيوكاسل التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة هجومًا من قِبل جماهير نادي نيوكاسل ضد نجم فريقهم إيزاك الذي لا يشارك بالتدريبات مع الفريق لرغبته في الانضمام لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية واعتراضًا على رفض ناديه لذلك.

إيزاك كان قد انضم لصفوف نيوكاسل خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني.

المهاجم الدولي السويدي شارك خلال الموسم الماضي 24/25 بقميص نيوكاسل بـ 42 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 6 أهداف لزملائه.

نيوكاسل قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الخامس.

يذكر أن منافسات الموسم الجاري 2025/26 من الدوري الإنجليزي قد انطلقت بفوز ليفربول برباعية مقابل هدفين على نظيره بورنموث مساء يوم أمس الجمعة.

