مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 0
18:00

وادي دجلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

برايتون

1 0
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

3 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

هل تأثر بغياب إيزاك؟.. نيوكاسل يستهل موسمه بتعادل مع أستون فيلا

05:24 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نيوكاسل وأستون فيلا
  • عرض 7 صورة
    نيوكاسل وأستون فيلا
  • عرض 7 صورة
    نيوكاسل وأستون فيلا
  • عرض 7 صورة
    نيوكاسل وأستون فيلا
  • عرض 7 صورة
    نيوكاسل وأستون فيلا (1)
  • عرض 7 صورة
    نيوكاسل وأستون فيلا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أستون فيلا ونظيره نيوكاسل التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة هجومًا من قِبل جماهير نادي نيوكاسل ضد نجم فريقهم إيزاك الذي لا يشارك بالتدريبات مع الفريق لرغبته في الانضمام لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية واعتراضًا على رفض ناديه لذلك.

إيزاك كان قد انضم لصفوف نيوكاسل خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني.

المهاجم الدولي السويدي شارك خلال الموسم الماضي 24/25 بقميص نيوكاسل بـ 42 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 6 أهداف لزملائه.

نيوكاسل قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الخامس.

يذكر أن منافسات الموسم الجاري 2025/26 من الدوري الإنجليزي قد انطلقت بفوز ليفربول برباعية مقابل هدفين على نظيره بورنموث مساء يوم أمس الجمعة.

اقرأ أيضًا:

"لا تحدث كثيرًا".. خبير لوائح يوضح لمصراوي خطورة واقعة لاعب بيراميدز في مباراة الإسماعيلي

عضو الأهلي ونجوم المنتخب السابقون في زفاف أحمد الجندي (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد نيوكاسل أستون فيلا إيزاك الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان