فلسطينيان.. من هما الطفلان اللذان تواجدا على منصة تتويج السوبر الأوروبي؟

05:00 ص السبت 16 أغسطس 2025
شهدت منصات تتويج نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024/25، لافتة إنسانية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتواجد طفلان من غزة على منصات التتويج بجانب رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، في مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير.

تلا ومحمد من غزة إلى ميلان

وعانت الطفلة تالا صاحبة الـ12 عاما من مشاكل صحية أثناء تواجدها في غزة، قبل أن تُنقل إلى مدينة ميلان بإيطاليا بسبب تعذر توفير المعدات الطبية اللازمة لعلاجها.

وعلى الجانب الآخر، يبلغ محمد من العمر 9 أعوام إذ فقد والديه خلال غارة جوية في غزة وأصيب بجروح بالغة، قبل أن ينتقل إلى ميلان من أجل العلاج هو أيضًا.

وكان الطفلين ضمن مبادرة إنسانية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تم رفع لافتة من قبل 9 أطفال لاجئين من أفغانستان والعراق ونيجيريا وفلسطين وأوكرانيا، حيث كتب عليها: "قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".

يُذكر أن باريس سان جيرمان فاز بلقب الدوري الأوروبي بركلات الترجيح على حساب توتنهام، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

السوبر الأوروبي أطفال غزة في السوبر الأوروبي أطفال غزة باريس وتوتنهام الاتحاد الدولي لكرة القدم
