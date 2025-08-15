أول تعليق من وسام أبو علي بعد انضمامه لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي سعادته بالالتحاق بصفوف فريقه الجديد كولومبوس كرو الأمريكي.

ونشر وسام أبو علي صورًا من وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابه بمنصة انستجرام مذيلها بتعليق: "فخور وسعيد ومتحمس للغاية لبدء فصل جديد مع كولومبوس كرو".

وسام أبو علي كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 23/24 قادمًا من صفوف نادي سيريوس السويدي.

وتألق اللاعب مع الأهلي منذ انضمامه وبرز معه في كأس العالم للأندية النسخة الأخيرة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وسجل "هاتريك" ليجذب الأنظار له ويصله عدة عروض.

ونجح مسؤولو نادي كولومبوس كرو في الحصول على خدماته من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك المهاجم الفلسطيني صاحب الـ 26 عامًا بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

