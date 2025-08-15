مباريات الأمس
سانشو يدق وشم مغنية راب.. ويمحي الخاص بحبيبته السابقة (صور)

04:26 م الجمعة 15 أغسطس 2025
أكد جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد ،علاقته بمغنية الراب الأمريكية ساويتي من خلال كتابة اسمها على رقبته.

والتُقطت صورة للاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى جانب نجمة الراب في استوديو "أبولو للوشم" الواقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كتب "كوافا" (الاسم الأوسط لسويتي) على رقبته خلف أذنه اليسرى.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن كان لسانشو وشم سابق على يده كُتب عليه كلمة "لها فقط" مُغطى بباقة زهور ملونة، لكنه أزاله لأنه عائد لحبيبته السابقة.

وبدأت تكهنات ارتباط سانشو بسويتي، عندما احتفل بفوز تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي ورفع هاتفه عاليًا وهو يتبادل أطراف الحديث مع تريفو تشالوباه

ورُصدت خلفية هاتف اللاعب عليها صورة ساويتي صاحبة الـ32 عاما، ومنذ ذلك الحين، كثرت التكهنات حول حياته العاطفية، قبل أن يتم تأكيد الأمر عندما تبادل الثنائي عناقًا في ستامفورد بريدج خلال وقت سابق من هذا الموسم.

سانشو وصديقته الجديدة صديقة سانشو سانشو وشم سانشو ساويتي Saweetie
