طاقم حكام مصري يقود مباراة كينيا وجامبيا بتصفيات كأس العالم

كتب - محمد القرش:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ، تعيين طاقم مصري لقيادة مباراة كينيا وجامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضم الطاقم أمين عمر حكما للساحة محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، محمود ناجي حكما رابعا.

ومن المقرر أن تقام مباراة كينيا وجامبيا يوم 5 سبتمبر المقبل على ستاد كاساراني بالعاصمة الكينية نيروبي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

