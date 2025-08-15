كتب - يوسف محمد:

تفصلنا ساعات قليلة عن بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026، الذي سينطلق بمباراة تجمع حامل اللقب ليفربول وفريق بورنموث اليوم الجمعة.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره وبورنموث اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد" في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري.

ويطمح فريق ليفربول وبشكل خاص النجم المصري محمد صلاح إلى مصالحة جماهير الريدز، بعد الهزيمة الأخيرة أمام فريق كريستال بالاس بركلات الترجيح في نهائي كأس الدرع الخيرية، في مباراة شهدت إهدار صلاح لركلة جزاء.

ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام بورنموث

وتعد هذه هى المباراة رقم 13 التي يخوضها النجم المصري محمد صلاح أمام بورنموث، حيث سبق له المشاركة في 12 مباراة من قبل ضد الفريق الإنجليزي بمختلف البطولات.

وخلال 12 مباراة سابقة خاضها النجم المصري أمام بورنموث، تمكن فريقه ليفربول من الفوز في 11 مباراة و تلقى الهزيمة مرة واحدة فقط ولم يحضر التعادل في أي مباراة.

وتعد شباك بورنموث من الشباك المفضلة للنجم المصري، حيث ساهم خلال مواجهاته لفريق بورنموث بمختلف البطولات، في 13 هدف بواقع تسجيل 11 هدفا وصناعة هدفين فقط.

ولم يتلقى صلاح خلال المباريات التي شارك فيها أمام بورنموث، أي بطاقة سواء بطاقة صفراء أو حمراء.

ونجح فريق ليفربول خلال الموسم الماضي، في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، بعدما حصد 84 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني أرسنال برصيد 74 نقطة.

ومن جانبه، توج النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم الماضي، بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 29 هدفا.

