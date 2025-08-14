كتب -نهى خورشيد

احتفل نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم الخميس بوصول صفقته الجديدة النجم الفلسطيني وسام أبو على، قادماً من صفوف الأهلي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي كولومبوس كرو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور ومقطع فيديو ظهر خلاله أبو على وهو يشير إلى ساعته وذلك عقب وصوله، مع تعليق:" وصل وس".

Columbus, Wes has arrived 😎 pic.twitter.com/jXxszrVH93 — The Crew (@ColumbusCrew) August 14, 2025

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء في وقت سابق، رحيل وسام أبو علي إلى صفوف النادي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو.