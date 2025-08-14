مباريات الأمس
"بوشاح والإشارة إلى الساعة".. 9 صور من استقبال كولومبوس كرو لـ وسام أبو على

06:18 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي
  
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي
  
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي
  
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي
  
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي
  
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي
  
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي
  
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي
كتب -نهى خورشيد

احتفل نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم الخميس بوصول صفقته الجديدة النجم الفلسطيني وسام أبو على، قادماً من صفوف الأهلي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي كولومبوس كرو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور ومقطع فيديو ظهر خلاله أبو على وهو يشير إلى ساعته وذلك عقب وصوله، مع تعليق:" وصل وس".

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء في وقت سابق، رحيل وسام أبو علي إلى صفوف النادي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو على الأهلى كولومبوس كرو الأمريكي صفقة أبو على القلعة الحمراء الدوري الأمريكي
