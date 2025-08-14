كتب - يوسف محمد:

في لفتة إنسانية تعكس الدور القوي الذي تقوم به الرياضة، في نشر السلام في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برئاسة ألكسندر تشيفرين، على مشاركة أطفال غزة في توزيع جوائز نهائي بطولة السوبر الأوروبي.

وشهدت مباراة منصة تتويج نهائي كأس السوبر الأوروبي، تواجد طفلين من أطفال غزة وهما بابيان تالا ومحمد من قطاع غزة، على منصة التتويج بجوار رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، كنوع من أنواع الدعم المعنوي تجاه كل ما يتعرضون له خلال الفترة الماضية، من هجمات عدوانية من قبل جيش الاحتلال.

كما حرص تشيفرين، على الدخول إلى أرضية الملعب، عقب نهاية المباراة لتسليم الميداليات إلى الفريقين، سواء ميداليات المركز الأول أو ميداليات المركز الثاني أيضًا، هو يصطحب الطفلين معه.

وكان الاتحاد الأوروبي، لكرة القدم، وضع لافتة في أرضية الملعب قبل بداية المباراة، جاء مضمونها كالتالي: "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".

ويذكر أن باريس سان جيرمان، تمكن من تحقيق لقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز أمس على حساب توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

