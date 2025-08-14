دامت 5 سنوات.. قصة حب جورجينا الأولى قبل ارتباطها برونالدو

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدّرت جورجينا رودريجيز، الشريكة العاطفية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عناوين الصحافة العالمية خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تؤكد اقتراب إعلان زواجهما الرسمي، وذلك بعد سنوات من العلاقة التي جمعت بينهما منذ أن كان رونالدو لاعبًا في صفوف ريال مدريد.

وفي ظل الاهتمام الكبير بحياتها الحالية، عادت الأضواء لتُسلّط على جزء من ماضي جورجينا العاطفي، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تفاصيل علاقة سابقة لها خلال فترة المراهقة، حين كانت تدرس في المرحلة الثانوية.

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام، فإن جورجينا كانت على علاقة عاطفية بالمصور الفوتوغرافي خافيير هيرنانديز بينيرو، المعروف بـ"خافي".

واستمرت العلاقة بينهما قرابة خمس سنوات، منذ أن كانت في سن الثالثة عشرة وحتى الثامنة عشرة.

وقد أقر خافي نفسه بهذه العلاقة في أحد البرامج التلفزيونية، مؤكدًا أنهما كانا يدرسان في المعهد ذاته بمدينة هويسكا، ويقضيان أوقاتًا طويلة سويًا ضمن نفس الدائرة الاجتماعية.

وقال خافي خلال ظهوره الإعلامي إنه لا يحمل إلا "ذكريات جميلة" عن تلك الفترة التي جمعته بجورجينا، مشيرًا إلى أنها كانت فترة طبيعية في حياة مراهقين عاشا قصة حب في مقتبل العمر.

ويُقيم خافي حالياً في جزر الكناري، بينما تواصل جورجينا حياتها في العاصمة السعودية الرياض إلى جانب كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، وسط أنباء متزايدة عن قرب زواجهما رسميًا، في خطوة قد تكون الأبرز في علاقتهما المستمرة منذ عام 2016.