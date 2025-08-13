بسبب صلاح.. خطوة جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن أطفال غزة

كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن اتخاذ خطوة جديدة لدعم الفلسطينيين في غزة، من خلال إطلاق شراكة مع ثلاث منظمات إنسانية وهم أطباء بلا حدود، أطباء العالم، والمنظمة الدولية للاحتياجات الخاصة، بهدف تقديم المساعدات للأطفال والمحتاجين.

وكان نعى اليويفا للاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين" أثار جدل العديد من نجوم الساحرة المستديرة والجماهير، خاصة أن الحساب الرسمي نشر النعي دون الإشارة إلى ظروف وفاته أو الجهة المسؤولة عنها.

دفع ذلك الأمر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، للتساؤل عبر حسابه: "هل ممكن أن تخبرنا كيف مات، وأين، ولماذا؟"، خاصة أن استشهاد العبيد جاء إثر غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات الغذائية.

ولقي تعليق صلاح تفاعلاً من شخصيات رياضية بارزة، من بينهم نجم إنجلترا السابق والمحلل الرياضي الحالي جاري لينيكر، الذي كتب: "لا نسمعك يا ويفا".

وبعد هذا الضغط، أعلن يويفا رسمياً اليوم الأربعاء عن مبادرته لدعم جهود الإغاثة في غزة.