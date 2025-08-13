محمد صلاح يوجه رسالة إلى نونيز بعد رحيله إلى الهلال السعودي

كتب - يوسف محمد:

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى زميله السابق بالفريق داروين نونيز، بعد رحيله عن الريدز متجها إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة له رفقة نونيز وكتب: "أعتبر نفسي محظوظًا بوجودك كزميل وصديق كنتَ دائمًا صادقًا، وجلبت طاقة إيجابية أينما ذهبت أضحكتنا، وأظهرتَ روحًا إيجابية في كل ما فعلت".

وأضاف: "سنفتقدك كثيرًا، وأتمنى لك التوفيق في ناديك الجديد".

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن منذ أيام قليلة تعاقده مع المهاجم الأورجوياني داروين نونيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو من عام 2028.

وشارك صاحب الـ 26 عاما خلال الموسم الماضي، رفقة فريق ليفربول في 47 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

أقرأ أيضًا:

"مشروع زراعة الشعر".. أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد إعلان خطوبته

"للمرة الثالثة".. مهمة جديدة لـ محمود عاشور في كأس الأمم الأفريقية للمحليين