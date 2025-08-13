مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

0 1
22:00

توتنهام هوتسبر

بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

59 77
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

78 70
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

65 86
19:30

الكاميرون

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

محمد صلاح يوجه رسالة إلى نونيز بعد رحيله إلى الهلال السعودي

08:12 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى زميله السابق بالفريق داروين نونيز، بعد رحيله عن الريدز متجها إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة له رفقة نونيز وكتب: "أعتبر نفسي محظوظًا بوجودك كزميل وصديق كنتَ دائمًا صادقًا، وجلبت طاقة إيجابية أينما ذهبت أضحكتنا، وأظهرتَ روحًا إيجابية في كل ما فعلت".

وأضاف: "سنفتقدك كثيرًا، وأتمنى لك التوفيق في ناديك الجديد".

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن منذ أيام قليلة تعاقده مع المهاجم الأورجوياني داروين نونيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو من عام 2028.

وشارك صاحب الـ 26 عاما خلال الموسم الماضي، رفقة فريق ليفربول في 47 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

محمد صلاح داروين نونيز محمد صلاح وداروين نونيز ليفربول الإنجليزي الهلال السعودي
