كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، صمته بعد أيام من إعلان خطوبته على عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، ليعلن عن مشروعه الخاص بزراعة الشعر "إنسبرايا"، مفتتحاً فرعاً جديداً للشركة في العاصمة الإيطالية روما.

وأوضح رونالدو في بيان عبر موقع الشركة أنه يسعى لتقديم أعلى مستويات العناية بصحة الشعر، مؤكداً فخره بتوسّع نشاط إنسبرايا في إيطاليا، إذ تمتلك الشركة عدة فروع في أوروبا والشرق الأوسط ويعمل بها أكثر من 500 مختص.

وتُعد إنسبرايا من أبرز الشركات في مجال زراعة الشعر، إذ أجرت نحو 35 ألف عملية حول العالم، وتتراوح تكلفة العملية الواحدة فيها بين 4 و7 آلاف يورو، مع فروع في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وسلطنة عُمان.

وكانت جورجينا نشرت قبل أيام قليلة عبر حساباتها على مواقع التواصل صور خاتم الخطوبة الفاخر مرفقة بتعليق رومانسي"أوافق في هذا وفي كل حياتي".