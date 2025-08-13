كتبت-هند عواد:

يمتلك المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رقمًا قياسيًا في الجولات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليدخل الموسم الجديد بـ9 أهداف.

ووفقا لموقع الإحصائيات "أوبتا"، شارك صلاح في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في ثمانية مواسم منفصلة، ولم يفشل في التسجيل إلا في مباراة واحدة منها، عندما تعادل ليفربول 1-1 مع تشيلسي في 13 أغسطس 2023.

ويعتبر محمد صلاح واحدًا من 10 لاعبين فقط سجلوا ثلاثية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بثلاثيته في افتتاحية موسم 2020-21 مع ليفربول ضد ليدز يونايتد.

وجاءت أرقام محمد صلاح في المباريات الافتتاحية كالآتي:

2017-18 : هدف واحد ضد واتفورد

2018-19 : هدف واحد ضد وست هام يونايتد

2019-20 : هدف واحد ضد نورويتش سيتي

2020-21 : 3 أهداف ضد ليدز يونايتد

2021-22 : هدف واحد ضد نورويتش سيتي

2022-23 : هدف واحد ضد فولهام

2023-24 : 0 أهداف ضد تشيلسي

2024-25 : هدف واحد ضد إيبسويتش تاون

وسجل صلاح تسعة أهداف في الجولة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر بهدف واحد من جيمي فاردي، الذي سجل ثمانية أهداف في تسع مباريات في الجولة الافتتاحية الأولى في المسابقة، بالإضافة إلى هداف الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور آلان شيرار والأساطير الإنجليزية واين روني وفرانك لامبارد (جميعهم 8).

وجاء ترتيب أفضل هدافي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، كالآتي:

9 أهداف : محمد صلاح

8 أهداف : جيمي فاردي، آلان شيرر، واين روني، فرانك لامبارد

7 أهداف : سيرجيو أجويرو، تيدي شيرينغهام

6 أهداف : ديدييه دروجبا، لويس ساها.