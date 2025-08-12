مباريات الأمس
وجهة مفاجئة لنجم مانشستر سيتي بالانتقالات الصيفية

11:19 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي الموثوق في ملف الانتقالات فابريزيو رومانو عن وجهة مفاجئة لجاك جريليش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر رومانو عبر حسابه بمنصة إكس مساء الإثنين:"حصريًا: جاك جريليش إلى إيفرتون، هيا بنا! تم الاتفاق على صفقة الإعارة مع مانشستر سيتي، وسيخضع للفحص الطبي لاحقًا اليوم".

وأتم الصحفي ذاته تدوينته بقوله:"وافق جريليش على مشروع إيفرتون، وهو الآن على وشك إتمام انتقاله خلال ٢٤ ساعة".

جريليش صاحب الـ 29 عاماً كان قد انضم لصفوف مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 قادمًا من أستون فيلا.

وشارك الجناح الأيسر الدولي بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 خلال 1521 دقيقة لعب.

جريليش مانشستر سيتي صفقات الدوري الإنجليزي إيفرتون
