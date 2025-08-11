كوكا يوجه رسالة إلى جماهير الاتفاق السعودي بعد الانضمام للفريق

كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد حسن كوكا مهاجم فريق الاتفاق السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق لوهافر الفرنسي.

ونشر كوكا صورة له من داخل الطائرة، وعلق: "بعد 13 سنة في أوروبا، سعيد أبدأ صفحة جديدة في السعوديه وجاهز أقدم كل ما عندي للجماهير والفريق".

وكان فريق الاتفاق السعودي، أعلن تعاقده مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق لوهافر الفرنسي، بعقد لمدة موسم واحد.

وتعد تجربة الاتفاق السعودي، هى الأولى للمهاجم المصري في المنطقة العربية، منذ أن غادر ناشئين الأهلي في موسم 2011-2012، متجها إلى ريو آفي البرتغالي.

