مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

كوكا يوجه رسالة إلى جماهير الاتفاق السعودي بعد الانضمام للفريق

11:41 م الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كوكا وأبنائه (9)
  • عرض 6 صورة
    كوكا وأبنائه (10)
  • عرض 6 صورة
    كوكا وأبنائه (8)
  • عرض 6 صورة
    كوكا وأبنائه (7)
  • عرض 6 صورة
    كوكا وأبنائه (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد حسن كوكا مهاجم فريق الاتفاق السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق لوهافر الفرنسي.

ونشر كوكا صورة له من داخل الطائرة، وعلق: "بعد 13 سنة في أوروبا، سعيد أبدأ صفحة جديدة في السعوديه وجاهز أقدم كل ما عندي للجماهير والفريق".

وكان فريق الاتفاق السعودي، أعلن تعاقده مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق لوهافر الفرنسي، بعقد لمدة موسم واحد.

وتعد تجربة الاتفاق السعودي، هى الأولى للمهاجم المصري في المنطقة العربية، منذ أن غادر ناشئين الأهلي في موسم 2011-2012، متجها إلى ريو آفي البرتغالي.

أقرأ أيضًا:

25 صورة ترصد قصة كريستيانو رونالدو وجورجينا قبل إعلان زواجهما

"بعد إعلان الزواج".. 10 صورة تستعرض حياة جورجينا قبل قصة حبها مع كريستيانو رونالدو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسن كوكا الاتفاق السعودي لوهافر الفرنسي الدوري السعودي للمحترفين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان