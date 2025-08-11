ارتبط اسمه بالزمالك.. كريم البركاوي ينضم لنادي الظفرة الإماراتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الظفرة الإماراتي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي كريم البركاوي لاعب الرائد السعودي.

وأشار نادي الظفرة عبر بيان رسمي مساء الأحد أن التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 30 عامًا جاء كصفقة انتقال حر.

كريم البركاوي كان قد انضم لصفوف الرائد بالانتقالات الصيفية لموسم 2021/2020 قادمًا من نادي حسنية أكادير المغربي قبل أن يرحل مع هبوط الرائد لدوري الدرجة الأولى بالسعودية.

وشارك اللاعب بقميص الرائد خلال الموسم الماضي بـ 25 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً وحصل على 3 بطاقات صفراء خلال 1826 دقيقة لعب.

