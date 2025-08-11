الاتحاد الأوروبي يحسم موقف كريستال بالاس من المشاركة أوروبيًا

كتب- محمد عبدالهادي:

في ضربة جديدة لآمال نادي كريستال بالاس بالمشاركة القارية، حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والمحكمة الرياضية الجدل بشأن مستقبله في الموسم الجديد، لينتهي الأمر بحرمانه رسميًا من الظهور في بطولة الدوري الأوروبي والاكتفاء بخوض منافسات دوري المؤتمرات الأوروبية.

أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" اليوم الإثنين، أن المحكمة الرياضية رفضت الاستئناف المقدم من إدارة كريستال بالاس ضد قرار الاتحاد الأوروبي، الذي صدر في يوليو الماضي، والقاضي باستبعاد النادي من الدوري الأوروبي بسبب خرق قواعد ملكية الأندية.

وتنص لوائح يويفا على منع مشاركة ناديين مملوكين جزئيًا أو كليًا من نفس الشخص أو الكيان في البطولة ذاتها، وهو ما ينطبق على حالة كريستال بالاس، بعد ثبوت امتلاك جون تكستور، مؤسس شركة "إيجل فوتبول هولدينجز"، لنسبة 43% من أسهم النادي الإنجليزي، بالإضافة إلى حصته في نادي أوليمبيك ليون الفرنسي المشارك أيضًا في الدوري الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة المحكمة الرياضية، المكونة من ثلاثة أعضاء، استمعت لوفد النادي وعلى رأسه رئيس مجلس الإدارة ستيف باريش، إلا أن القرار جاء برفض الطعن بشكل نهائي، ليبقى الفريق خارج سباق الدوري الأوروبي ويشارك بدلًا منه في دوري المؤتمرات الأوروبية.