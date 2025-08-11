لاعب وادي دجلة ينضم إلى نادي أوساسونا الإسباني - خاص

كتب - محمد القرش:

يستعد مدافع فريق الشباب بنادي وادي دجلة من الانضمام إلى فريق أوساسونا الذي ينشط في الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن حمزة شاهين لاعب وادي دجلة تلقى عرضا من نادي أوساسونا من أجل قضاء فترة معايشة مع الفريق الشباب الإسباني.

وأوضح المصدر أن اللاعب من المقرر أن يستقل طائرته المتجهة إلى إسبانيا، غدا الثلاثاء الموافق 12 أغسطس إذ يصل اليوم التالي.

ويقضي المدافع فترة معايشة مع النادي الإسباني لمدة 3 أسابيع "21 يوما.

وجاء ذلك، بعد ما أرسل وكيل اللاعب السي في الخاص به إلى أوساسونا، الذين أبدوا إعجابهم باللاعب المصري.