"مرموش وصلاح".. سوء الحظ يلازم ثنائي منتخب مصر أمام كريستال بالاس (فيديو)

10:08 م الأحد 10 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق كريستال بالاس، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ليفربول الإنجليزي، بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في نهائي كأس الدرع الخيرية.

وشهدت مباراة الريدز أمام كريستال بالاس إهدار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ركلة الترجيح لفريقه، قبل أن يهدر الثنائي هيرفي أليوت وماك أليستر أيضًا، وهو ما ساعد على حصد كريستال بالاس لقب البطولة، بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.

وأعاد إهدار صلاح لركلة ترجيح أمام كريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى الأذهان ضربة جزاء مرموش التي أهدرها أمام الفريق ذاته، في مايو الماضي ضمن منافسات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الحارس دين هيندرسون تمكن من التصدي لركلة الجزاء، التي سددها النجم المصري عمر مرموش في هذه المباراة، ليساهم في تتويج فريقه باللقب، بعد الفوز بالمباراة بنتيجة هدف دون مقابل.

والجدير بالذكر أن فوز كريستال بالاس على حساب ليفربول اليوم، مكنه من التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه.

عمر مرموش محمد صلاح كريستال بالاس ليفربول مانشستر سيتي
