غضب وحنين.. مدرجات مباراة ليفربول وكريستال بالاس تشتعل (صور)

كتب - محمد القرش:

شهدت مدرجات مباراة ليفربول وكريستال بالاس في نهائي الدرع الخيرية والتي أقيمت اليوم الأحد، مشاعر مختلفة للجماهير.

ورفعت جماهير ليفربول لافتات إحياء لذكرى ديوجو جوتا اللاعب السابق للفريق والذي توفى الشهر الماضي بجانب شقيقه في حادث بإسبانيا، كما وقف لاعبي الفريقين دقيقة حداد قبل بداية اللقاء.

واعترضت جماهير كريستال بالاس على حرمانهم من المشاركة في بطولة اليوروبا ليج عن طريق رفع علم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وسط الألعاب النارية والهتافات الاستنكارية.

يُذكر أن كريستال بالاس حصد بطولة الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 2-2.