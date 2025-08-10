مباريات الأمس
ريال بيتيس يعلن تفاصيل إصابة إيسكو

03:45 م الأحد 10 أغسطس 2025

إيسكو

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقى نادي ريال بيتيس الإسباني ضربة موجعة قبل أيام قليلة من انطلاق موسم 2025-2026، بعدما تعرض نجمه المخضرم إيسكو لإصابة قوية خلال مباراة ودية أمام ملقا، مما يهدد مشاركته في بداية مشوار الفريق بالليجا.

وخلال اللقاء الذي أقيم أمس السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، تعرض إيسكو لتدخل عنيف من لاعب ملقا ديفيد لاروبيا، تسبب في سقوطه أرضًا خلال الشوط الأول.

وخرج اللاعب من الملعب مستندًا على عكازين، في مشهد أثار القلق داخل الجهاز الفني بقيادة مانويل بيليجريني، رغم فوز الفريق بالمباراة بنتيجة 3-1.

وأكد ريال بيتيس، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة إيسكو بكسر في شظية القدم، مشيرًا إلى أن الإصابة جديدة ولا علاقة لها بإصابات سابقة في الموضع نفسه.

ولم يحدد النادي الأندلسي بعد مدة غياب إيسكو، مشيرًا إلى أن ذلك سيتوقف على تطور حالته وبرنامج التعافي خلال الأسابيع المقبلة.

إيسكو ريال بيتيس مانويل بيليجريني تفاصيل إصابة إيسكو
