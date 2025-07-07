كتب- محمد عبدالهادي:

أثار اللاعب الدولي المصري محمد النني، المحترف في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد تداول صور ومقاطع فيديو تشير إلى زواجه للمرة الثانية من فتاة مغربية، في ظل غياب أي إعلان رسمي منه.

وبين ردود الأفعال وظهور خفي وتصريحات غير مباشرة، تتشكل خيوط القصة التي بدأت بهدوء في الإمارات وانفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية القصة الكاملة كالتالي:

البداية من أبوظبي.. تعارف في الظل

بحسب مصادر قريبة من اللاعب، تعود بداية العلاقة بين محمد النني والبلوجر المغربية "حنان" إلى صيف عام 2024، عقب انتقاله إلى نادي الجزيرة الإماراتي قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

خلال فترة استقراره الجديدة، تعرّف النني على "حنان"، وهي فتاة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ليبدأ بينهما تقارب تطور سريعًا إلى علاقة رسمية، انتهت بالزواج بعيدًا عن الأضواء.

الظهور الأول والضجة المفاجئة

في 6 يوليو 2025، نشرت "حنان" عبر حسابها على "إنستجرام" صورة جمعتها بشخص مجهول الوجه، كانت تمسك بيده بينما غُطّي وجهه بعلامة إخفاء، ما أثار تساؤلات الجمهور المصري والعربي حول هوية هذا الشخص.

وبالرغم من محاولتها إخفاء ملامحه، سرعان ما بدأت التكهنات تربط الصورة بمحمد النني، خصوصًا بعد تطابق بعض التفاصيل من ملابسه وموقع التصوير.

الأمر لم يتوقف عند الصور، بل ظهر النني في نفس اليوم، خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي أُقيمت في ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، حيث رُصد اللاعب الدولي جالسًا في المدرجات برفقة "حنان" في مقطع فيديو أثار الجدل أكثر، واعتُبر بمثابة الظهور العلني الأول للثنائي.

مصدر مقرّب يؤكد الزواج

وسط الصمت الرسمي من محمد النني، كشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن النني متزوج بالفعل من البلوجر المغربية "حنان"، مؤكدًا أن العلاقة شرعية ورسميّة، وأن اللاعب فضّل عدم إعلانها احترامًا لزوجته الأولى وأسرتها.

كما أشار المصدر إلى أن النني يتعمّد عدم نشر صوره مع زوجته الثانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنّب إثارة الجدل الإعلامي والعائلي.

رد فعل الزوجة الأولى: تلميح ديني وموقف غامض

في المقابل، أثار غياب أي توضيح من زوجة النني الأولى، آمال الحناوي، تساؤلات الجمهور، خاصة بعد أن نشرت عبر حسابها على إنستجرام منشورًا مقتبسًا يحمل طابعًا دينيًا قالت فيه:

"كل ما يتم خلف ظهرك، يتم أمام الله، فهو يمهل ولا يهمل."

الجمهور اعتبر المنشور بمثابة أول تعليق غير مباشر منها على زواج زوجها، خصوصًا أن العلاقة بينهما استمرت لأكثر من 13 عامًا، وأنجبت خلالها 3 أبناء هم: فاطمة، ومالك، وطفل ثالث لم يُكشف عن اسمه.

ورغم انتشار خبر زواجه الثاني، لا تزال الحناوي تتابع النني عبر "إنستجرام"، دون أن تحذف صوره أو تشارك تفاصيل إضافية.

الزوجة الثانية تغلق الحساب.. ومحاولة لتجنّب الضجة

من جانبها، أقدمت "حنان" على خطوة سريعة بعد الجدل الواسع الذي طالها، حيث حوّلت حسابها على إنستجرام إلى حساب خاص، في محاولة لإغلاق الباب أمام موجة الانتقادات والفضول الإلكتروني. وبالرغم من ذلك، ما تزال بعض الصور ومقاطع الفيديو التي التُقطت سابقًا تثير التفاعل، وسط تكتم رسمي من جميع الأطراف.