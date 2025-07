تنبأت بوفاته.. عرافة نيجيرية تثير الجدل بشأن وفاة ديوجو جوتا

كتبت-هند عواد:

أثارت عرافة نيجيرية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتوفى ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا يوم الخميس الماضي، في حادث بإسبانيا، بعدما اشتعلت سيارة اللامبورجيني التي كانا يقودونها عقب انفجار لأحد الإطارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعرافة نيجيرية يعود إلى يوم 30 يونيو، توقعت وفاة لاعب كرة قدم معروف، في بداية شهر يوليو.

Omo! See the Nigerian prophetess that prophesied the d3ath of Diogo Jota few days ago 😯🙆🏾‍♂️ pic.twitter.com/eyXj27hqFb