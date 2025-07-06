تنبأت بوفاته.. عرافة نيجيرية تثير الجدل بشأن وفاة ديوجو جوتا

كتبت-هند عواد:

أثارت عرافة نيجيرية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتوفى ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا يوم الخميس الماضي، في حادث بإسبانيا، بعدما اشتعلت سيارة اللامبورجيني التي كانا يقودونها عقب انفجار لأحد الإطارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعرافة نيجيرية يعود إلى يوم 30 يونيو، توقعت وفاة لاعب كرة قدم معروف، في بداية شهر يوليو.

Omo! See the Nigerian prophetess that prophesied the d3ath of Diogo Jota few days ago 😯🙆🏾‍♂️ pic.twitter.com/eyXj27hqFb — 𝐀𝐬𝐚𝐤𝐲𝐆𝐑𝐍 (@AsakyGRN) July 3, 2025

وقالت العرافة، في مقطع الفيديو ونشرته على منصة "تيك توك": "بداية يوليو ستشهد عائلة كرة القدم خبرًا سيئًا على الأغلب بوفاة لاعب كرة قدم معروف".

وتُوج جوتا بصحبة المنتخب البرتغالي الأول بلقبين في دوري الأمم الأوروبية (2018-19، 2024-25)، علمًا أن لقب "البحارة" الثاني في البطولة القارية تحقق الشهر الماضي.