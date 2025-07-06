بالفيديو.. أفضل لحظات ديوجو جوتا في كرة القدم

كتبت-هند عواد:

على مدار مسيرته، خطف البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الأنظار في أكثر من مناسبة، وشهد الشهر السابق لوفاته، أحد أفضل اللحظات في مسيرته، ببتويج الريدز بالدوري الإنجليزي، وفوز البرتغال بدوري الأمم الأوروبية.

هاتريك تاريخي في البريميرليج

في 19 يناير 2019، دوّن جوتا اسمه في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أحرز أول هاتريك له مع وولفرهامبتون، في مباراة مثيرة انتهت بفوز فريقه 4-3 على ليستر سيتي.

وكان هذا ثاني هاتريك في مسيرته، وجعله ثاني لاعب برتغالي يحقق هذا الإنجاز في البريميرليغ بعد كريستيانو رونالدو، الذي سبقه بـ11 عامًا.

One of my favourite games under Nuno was Wolves vs Leicester in our first season back up. The movement of the ball in this clip just gives me chills.



A hat trick from one of my favourite players to wear the shirt, Diogo Jota, just sublime.



[📹 @premierleague]#wwfc | #wolves pic.twitter.com/9o6eqdDnTs — Christopher Moore (@ChrisMM__) September 23, 2022

العودة الأوروبية للذئاب بعد 45 عامًا

عاد وولفرهامبتون إلى المنافسات الأوروبية بعد غياب دام 45 عامًا، وكان جوتا هو من دوّن هذا الظهور بهدف افتتاحي أمام كروسيدرز في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي يوم 25 يوليو 2019.

🗣 "Molineux rises to acclaim Diogo Jota!"



Our first European goal for forty years was a sweetly-hit strike...



🇪🇺⚽️ pic.twitter.com/sLYArv8YjP — Wolves (@Wolves) July 26, 2019



بداية مميزة مع ليفربول

في 14 أغسطس 2021، سجل جوتا أول هدف له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفوز خارج الديار بثلاثية نظيفة على نورويتش سيتي.



آخر بصمة تهديفية في ديربي الميرسيسايد

سجل جوتا آخر أهدافه قبل وفاته في مواجهة غريمه المحلي إيفرتون، يوم 2 أبريل 2025، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتزع فوزا ثمينا في مشوار الريدز بالدوري، بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 1-0.

Diogo's derby day winner 😍 pic.twitter.com/cfxYkTOTAq — Liverpool FC (@LFC) April 2, 2025



الإنجاز الدولي الأحدث.. التتويج مع البرتغال

قبل ثلاثة أسابيع فقط من وفاته، أضاف جوتا إنجازًا جديدًا إلى رصيده الدولي، إذ احتفل بتتويج منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 5-3.