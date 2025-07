بالفيديو.. أفضل لحظات ديوجو جوتا في كرة القدم

كتبت-هند عواد:

على مدار مسيرته، خطف البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الأنظار في أكثر من مناسبة، وشهد الشهر السابق لوفاته، أحد أفضل اللحظات في مسيرته، ببتويج الريدز بالدوري الإنجليزي، وفوز البرتغال بدوري الأمم الأوروبية.

هاتريك تاريخي في البريميرليج

في 19 يناير 2019، دوّن جوتا اسمه في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أحرز أول هاتريك له مع وولفرهامبتون، في مباراة مثيرة انتهت بفوز فريقه 4-3 على ليستر سيتي.

وكان هذا ثاني هاتريك في مسيرته، وجعله ثاني لاعب برتغالي يحقق هذا الإنجاز في البريميرليغ بعد كريستيانو رونالدو، الذي سبقه بـ11 عامًا.

One of my favourite games under Nuno was Wolves vs Leicester in our first season back up. The movement of the ball in this clip just gives me chills.



A hat trick from one of my favourite players to wear the shirt, Diogo Jota, just sublime.



[📹 @premierleague]#wwfc | #wolves pic.twitter.com/9o6eqdDnTs