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بالفيديو.. أفضل لحظات ديوجو جوتا في كرة القدم

08:00 ص الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ديوجا جوتا ورونالدو
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا (11)
  • عرض 12 صورة
    ديوجو جوتا
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كتبت-هند عواد:
على مدار مسيرته، خطف البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الأنظار في أكثر من مناسبة، وشهد الشهر السابق لوفاته، أحد أفضل اللحظات في مسيرته، ببتويج الريدز بالدوري الإنجليزي، وفوز البرتغال بدوري الأمم الأوروبية.
هاتريك تاريخي في البريميرليج
في 19 يناير 2019، دوّن جوتا اسمه في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أحرز أول هاتريك له مع وولفرهامبتون، في مباراة مثيرة انتهت بفوز فريقه 4-3 على ليستر سيتي.
وكان هذا ثاني هاتريك في مسيرته، وجعله ثاني لاعب برتغالي يحقق هذا الإنجاز في البريميرليغ بعد كريستيانو رونالدو، الذي سبقه بـ11 عامًا.

العودة الأوروبية للذئاب بعد 45 عامًا
عاد وولفرهامبتون إلى المنافسات الأوروبية بعد غياب دام 45 عامًا، وكان جوتا هو من دوّن هذا الظهور بهدف افتتاحي أمام كروسيدرز في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي يوم 25 يوليو 2019.


بداية مميزة مع ليفربول
في 14 أغسطس 2021، سجل جوتا أول هدف له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفوز خارج الديار بثلاثية نظيفة على نورويتش سيتي.


آخر بصمة تهديفية في ديربي الميرسيسايد
سجل جوتا آخر أهدافه قبل وفاته في مواجهة غريمه المحلي إيفرتون، يوم 2 أبريل 2025، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتزع فوزا ثمينا في مشوار الريدز بالدوري، بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 1-0.


الإنجاز الدولي الأحدث.. التتويج مع البرتغال
قبل ثلاثة أسابيع فقط من وفاته، أضاف جوتا إنجازًا جديدًا إلى رصيده الدولي، إذ احتفل بتتويج منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 5-3.

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ديوجو جوتا ليفربول
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