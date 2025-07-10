نجوم يغادرون أنديتهم بعد كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

شهدت بعض الأندية الكبرى موجة من رحيل عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وذلك عقب خروجها من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في انتقالات وصفت بأنها "تاريخية" بالنسبة لبعض الفرق الأوروبية الكبيرة.

وفيما يلي أبرز الانتقالات:

لوكا مودريتش: سوف يغادر نادي ريال مدريد بعد خروج الفريق الملكي من بطولة كأس العالم للأندية، منهياً مسيرة حافلة امتدت لـ13 عامًا، لينتقل رسميًا إلى صفوف نادي إيه سي ميلان الإيطالي، في خطوة أنهت فصلًا أسطوريًا من مسيرته الكروية مع الفريق الملكي، وودع ريال مدريد البطولة بعد تلقى هزيمة قاسية من باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0، وخاض مودريتش مع الريال حتى الآن 597 مباراة، سجل خلالها 43 هدفًا، وصنع 95 آخرين.

توماس مولر: أحد رموز نادي بايرن ميونيخ، أعلن رحيله عن الفريق بعد خروج بايرن من البطولة، وكان مولر قد انضم إلى النادي منذ طفولته، ليودع الفريق البافاري بعد 25 عامًا قضاها في صفوفه، وخاض مولر 756 مباراة، سجل خلالها 250 هدفًا، وقدم 276 تمريرة حاسمة.

ليروي سانيه: ودع بايرن ميونيخ أيضًا بعد مغادرة الفريق البطولة، وانضم إلى نادي غلطة سراي التركي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد خمس سنوات قضاها في ملعب أليانز أرينا، وشارك سانيه في 223 مباراة مع الفريق البافاري، أحرز خلالها 61 هدفًا، وصنع 55 هدفًا.

إستيفاو ويليان: ودع فريق بالميراس البرازيلي البطولة من دور ربع النهائي على يد تشيلسي، لينضم إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، وكان ويليان قد صعد إلى الفريق الأول لـ بالميراس في يناير 2024،

فرانكو ماستانتونيو: غادر فريق ريفر بليت البطولة من دور المجموعات، لينتقل بعدها إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وكان اللاعب قد صعد إلى الفريق الأول لريفر بليت في يناير 2024.

أنخيل دي ماريا: ودع فريق بنفيكا البرتغالي البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام تشيلسي، لينضم دي ماريا بعد ذلك إلى نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، النادي الذي بدأ فيه مسيرته، وذلك بعد عامين قضاهما مع بنفيكا.

لوكاس فاسكيز: من المقرر أن يرحل عن نادي ريال مدريد، بعد أن ودع ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية على يد باريس سان جيرمان، وحتى الآن، لم يعلن لوكاس فاسكيز عن رحيله إلى أي نادي آخر.