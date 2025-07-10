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هل فشل النصر السعودي في التعاقد مع مدرب الهلال؟.. تقرير يكشف تفاصيل جديدة

02:51 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    جيسوس
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    جورجي جيسوس
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن فشل مسؤولو نادي النصر السعودي في التعاقد مع المدرب البرتغالي السابق لفريق الهلال جيسوس.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الثلاثاء أن الصفقة لم تفشل كما تردد ولكن تم تأجيل حسمها لعدة أيام بسبب تفاصيل بالعقد لم يتم حسمها بعد.

ومن المرجح بحسب الصحيفة ذاتها وصول المدرب البرتغالي صاحب الـ 70 عامًا إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الأسبوع المقبل لتوقيع العقد قبل انطلاق المعسكر الإعدادي المقرر له يوم 17 يوليو الجاري.

وكان الهلال قد أعلن في مايو الماضي رحيل مدربه المخضرم بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي.

الهلال الذي يعد غريمًا لفريق النصر سبق وتعاقد مع جيسوس مرتين ونجح المدرب خلالهما في التتويج بـ 5 بطولات بواقع نسخة من الدوري ومثلها من الكأس وثلاث بطولات سوبر سعودي

جيسوس تم اختياره بعد نهاية موسم 2023/24 كأفضل مدرب في الدوري السعودي بعدما قاد الهلال للتتويج باللقب دون أي خسارة.

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