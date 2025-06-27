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قناة مجانية تعلن نقل 5 مباريات بدور الـ 16 من كأس العالم للأندية

10:33 م الجمعة 27 يونيو 2025
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القاهرة ـ مصراوي:

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق نقل قناة MBC MASR2 لخمس مباريات من منافسات دور الـ 16 من النسخة الجارية لكأس العالم للأندية.

وكتب فايق مقدم الاستديو التحليلي لمباريات البطولة على قناة MBC MASR2، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة:"مباريات دور ١٦ المذاعة على شاشة MBC MASR2 بتغطيات كاملة واستوديو تحليلي على أعلى مستوى: السبت الساعة ١١ مساء: ‏تشيلسي VS بنفيكا ".

وأضاف الإعلامي الرياضي:"الإثنين مباراتي:إنتر ميلان VS فلومينينسي الساعة ١٠ مساء، الهلال VS مانشستر سيتي الساعة ٤ فجرا، الثلاثاء مباراتي:ريال مدريد VS يوفينتوس الساعة ١٠ مساء وبروسيا دورتموند VS مونتيري الساعة ٤ فجراً".

وأتم فايق تدوينته بقوله:"التعليق الصوتي لنجمي التعليق العربي ‏ك/ مدحت شلبي، ‏ك/ فارس عوض .. إحنا MBC MASR".

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مباريات دور الـ 16 دور الـ 16 بكأس العالم للأندية كأس العالم للأندية MBC MASR2 الهلال ضد مانشستر سيتي ميلان وفلومينينسي مدريد ويوفنتوس
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