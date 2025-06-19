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فيديو هدفي بالميراس في مرمى الأهلي بكأس العالم للأندية 2025

09:00 م الخميس 19 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس ’
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس_
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة الأهلي و بالميراس
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القاهرة - مصراوي

تمكن فريق بالميراس البرازيلي من تسجيل هدفين في شباك الأهلي خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل هدفين بالميراس كلا من: وسام أبو علي عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 49، ثم أضاف خوسيه لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة، يتصدر بالميراس جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل الأهلي المجموعة بنقطة واحدة فقط.

وتضم مجموعة الأهلي كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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كأس العالم للأندية 2025 فيديو هدفي بالميراس في مرمى الأهلي مباراة الأهلي وبالميراس هدفي بالميراس في مرمى الأهلي
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